Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?

    Publisert på 29. september 2025

    Ja, alle deler av Philips Avent-produkter som kommer i kontakt med mat, er 100 % BPA- og BPS-frie. Vi bekrefter dette gjennom full overholdelse av sikkerhetsforskrifter, tilfeldige tester og andre kvalitetskontroller.

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF091/52 , SCF087/17 , SCF359/00 , SCF349/55 , SCF087/99 , SCF091/40 , SCF087/26 , SCF091/42 , SCF087/25 , SCF091/49 , SCF087/02 , SCF359/20 , SCF087/10 , SCF087/13 , SCF091/38 , SCF087/16 , SCF087/24 , SCD838/13 , SCY903/63 , SCY903/61 , SCY900/01 , SCF075/09 , SCY903/01 , SCF075/06 , SCF075/05 , SCD838/12 , SCF085/69 , SCF085/70 , SCF349/26 , SCF075/02 , SCF075/01 , SCF075/00 , SCF075/08 , SCF075/07 , SCF075/04 , SCF075/03 , SCF085/28 , CP0148/01 , CP1239/01 , CP9926/01 , CP9927/01 , CP0147/01 , SCF376/23 , SCF349/24 , SCF085/21 , SCF085/24 , SCF085/34 , SCF085/31 , SCF091/31 , SCF085/30 , SCF085/40 , SCF349/18 , SCF091/33 , SCF349/22 , SCF091/32 , SCF085/58 , SCF091/17 , SCF091/05 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF376/17 , SCF376/19 , SCF085/61 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCD838/11 , SCD657/11 , SCY903/03 , SCF349/19 , SCF376/07 , SCF085/38 , SCF091/35 , SCF091/34 , SCF091/36 , SCF376/18 , SCD878/11 , SCY906/02 , SCY964/02 , SCY961/02 , SCY900/02 , SCD837/12 , SCY965/02 , SCY903/02 , SCY962/02 , SCY963/02 , SCY900/00 , SCF085/63 , SCF349/43 , SCF281/02 , SCF085/14 , SCF228/01 , SCD879/11 , SCF099/20 , SCF099/90 , SCF091/03 , SCF091/04 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF085/01 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF085/04 , SCF080/01 , SCF223/02 , SCF223/01 , SCF080/02 , SCF223/03 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF222/04 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCD837/11 , SCF080/07 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/08 , SCF080/09 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF080/12 , SCF080/18 , SCF293/01 , SCF293/00 , SCF293/02 , SCF291/01 , SCF291/00 , SCF085/15 , SCF085/13 , SCF087/01 , SCF085/12 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF085/20 , SCF087/09 , SCF085/11 , SCF087/11 , SCF085/06 , SCF085/05 , SCF376/24 , SCF087/18 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/23 , SCF087/28 , SCF087/08 , SCF085/19 , SCF085/18 , SCF085/17 , SCF085/16 , SCF349/53 , SCF349/47 , SCF091/41 , SCF091/45 , SCF376/28 , SCF376/32 , SCF223/04 , SCF092/01 , SCF092/51 , SCF403/25 , SCD304/01 , SCD305/01 , SCF349/14 , SCF376/11 , SCF349/10 , SCF376/22 , SCF376/21 , SCF349/21 , SCF349/12 , SCF349/01 , SCF376/12 , SCF349/13 , SCF376/10 , SCF376/01 , SCF376/20 , SCF349/15 , SCF349/11 , SCF348/12 , SCF403/65 , SCF403/35 , SCF403/15 , SCF400/35 , SCF400/15 , SCF348/14 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF051/17 , SCF036/37 , SCF030/01 , SCD301/01 , SCF070/25 , SCF044/27 , SCF043/27 , SCF042/27 , SCF033/27 , SCF070/24 , SCF033/16 , SCD303/01 , SCF070/22 , SCF030/16 , SCF070/20 , SCF053/17 , SCF036/16 , SCD809/03 , SCD809/02 , SCD806/00 , SCD806/03 , SCF802/02 , SCF802/01 , SCD301/02 , SCF070/23 , SCF070/21 , SCF046/27 , SCF045/27 , SCF041/27 , SCF040/27 , SCF039/17 , SCF038/17 , SCF037/17 , SCF036/27 , SCF036/17 , SCF035/27 , SCF035/17 , SCF034/27 , SCF034/17 , SCF033/37 , SCF033/17 , SCF033/15 , SCF033/14 , SCF030/27 , SCF030/17 , SCD301/05 , SCD301/04 , SCF546/12 , SCD301/03 , SCF545/10 , SCF544/10 , SCF542/12 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF212/00 , SCD807/00 , SCF245/20 , SCD809/01 , SCF244/20 , SCF244/21 , SCF244/22 , SCF244/23 , SCF245/22 , SCF342/20 , SCF342/21 , SCF342/22 , SCF342/23 , SCF343/20 , SCF343/22 , SCF344/20 , SCF344/21 , SCF344/22 , SCF344/23 , SCF345/20 , SCF345/22 , SCF802/00 , SCD807/02 , SCD807/01 , SCF211/20 , SCF210/22 , SCF210/20 , SCF563/16 , SCF213/20 , SCF213/22 , SCF220/21 , SCF220/23 , SCF223/20 , SCF223/22 , SCF226/22 , SCF226/20 , SCF210/21 , SCF210/23 , SCF211/22 , SCF212/20 , SCF212/22 , SCF212/21 , SCF227/22 , SCF227/20 , SCF222/23 , SCF222/22 , SCF222/21 , SCF212/23 , SCF796/02 , SCF798/01 , SCF798/02 , SCF796/01 , SCF574/14 , SCF797/00 , SCF796/00 , SCF798/00 , SCF693/15 , SCF693/14 , SCF186/22 , SCF194/03 , SCF194/05 , SCF194/04 , SCF195/22 , SCF194/00 , SCF194/02 , SCF194/01 , SCF619/05 , SCF135/06 , SCF573/13 , SCF560/16 , SCD371/00 , SCF560/17 , SCF573/12 , SCF566/17 , SCF563/27 , SCF563/17 , SCD383/01 , SCD293/00 , SCF151/90 , SCF618/10 , SCF721/20 , SCF751/00 , SCF252/00 , SCF551/03 , SCF551/05 , SCF252/01 , SCF151/01 , SCF151/00 , SCF151/02 , SCF755/05 , SCF751/03 , SCF751/05 , SCF751/07 , SCF753/03 , SCF753/05 , SCF753/07 , SCF755/03 , SCF755/07 , SCF251/00 , SCF553/05 , SCF553/00 , SCF553/03 , SCF551/00 , SCF199/00 , SCF627/17 , SCF628/17 , SCF149/00 , SCF195/06 , SCF784/00 , SCF655/27 , SCF694/17 , SCF695/17 , SCF782/05 , SCF782/07 , SCF696/17 , SCF730/00 , SCF736/00 , SCF732/00 , SCF690/07 , SCD290/01 , SCF766/00 , SCF653/27 , SCF654/27 , SCF651/27 , SCF652/27 , SCF693/27 , SCF693/17 , SCF690/17 , SCF752/03 , SCF752/05 , SCF782/20 , SCF281/03 , SCF782/00 , SCF246/00 , SCF184/13 , SCF184/14 , SCF242/00 , SCF686/17 , SCF247/00 , SCF248/00 , SCF750/00 , SCF752/00 , SCF754/00 , SCF760/00 , SCF762/00 , SCF764/00 , SCF310/20 , SCF685/27 , SCF684/27 , SCF636/27 , SCF720/10 , SCF312/01 , SCF200/00 , SCF708/00 , SCF706/00 , SCF704/00 , SCF702/00 , SCF716/00 , SCF683/07 , SCD271/00 , SCD270/00 , SCD277/00 , SCF683/37 , SCF300/12 , SCF884/01 , SCF880/01 , SCF882/01 , SCF890/01 , SCF892/01 , SCF300/11 , SCF660/27 , SCF663/27 , SCF683/17 , SCF680/04 , SCF680/17 , SCF683/27 , SCF680/27 , SCF255/57 , SCF255/56 , SCF260/37 , SCF894/01 , SCF660/07 , SCF663/17 , SCF660/17 , SCF666/17 , SCF606/01 , SCF609/01 , SCF608/01 , SCF612/00 , SCF643/00 , SCD234/07 , SCF640/07 , SCF643/27 , SCF643/37 , SCF604/11 , SCF640/27 , SCF640/04 , SCF146/02 , SCF147/82 , SCF142/00 , SCF600/11 , SCF600/12 , SCF613/20 , SCF643/07 , SCF640/17 , SCF616/10 , SCF615/10 , SCF615/01 , SCF615/00 , SCF614/10 , SCF614/00 , SCF612/10 , SCF602/12 , SCF148/52 , SCF602/02 , SCF602/01 , SCD236/00 , SCF156/01 , SCF145/06 , SCF156/00 , SCF260/22 , SCF643/17 , SCF646/17 , SCF640/37 , SCF255/12 , SCF602/22 , SCF600/22 , SCF300/13 , SCF300/20 , SCF302/01 , SCF304/02 , SCF635/27 , SCF634/27 , SCF632/27 , SCF633/27 , SCF631/27 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

    Vanlige spørsmål

    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.