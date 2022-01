Vi anbefaler å avkalke SENSEO®-kaffemaskinen én gang hver tredje måned.Hvis maskinen din er utstyrt med en CALC-lampe, begynner denne å lyse når det er på tide å avkalke maskinen. Vanligvis skjer dette etter at du har laget 400 kopper kaffe. CALC-lampen slår seg bare av når maskinen har blitt avkalket.Avkalking av maskinen regelmessig forbedrer kaffesmaken, -volumet og -temperaturen. Det forhindrer også at maskinen svikter, og maskinen produserer mindre lyd under traktingen.Bruk bare avkalkingsmidler som er basert på sitronsyre, for å unngå skade på maskinen. Du kan kjøpe et spesielt SENSEO®-avkalkingsmiddel i nettbutikken vår.Klikk her for avkalkingsinstruksjoner.