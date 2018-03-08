Søkeord

    Philips oled care banner image

    Oversikt over funksjoner

    QD OLED Care

    Philips Evnia-skjermer er utstyrt med programvareverktøy som hører til de aller beste - de forhindrer innbrenning (etterbilde) og holder skjermen i god stand. Et potensielt problem knyttet til QD-OLED-paneler er nemlig risikoen for innbrenning. Med riktig stell reduseres imidlertid denne risikoen med QD-OLED-paneler betydelig.

    Beskyttelse mot dannelse av flere logoer

    Detekterer og demper statiske logoer på skjermen.


    Bidrar til å forhindre innbrenning av logo, og da spesielt i situasjoner der logoen blir værende på samme sted over lengre tid.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatisk deteksjon


    Kjenner igjen flere logoer samtidig.

    Automatic logo detection gaming in use

    Nivåer av redusert lysstyrke


    Nivå 1: 10 % redusert lysstyrke

    Nivå 2: 20 % redusert lysstyrke

     

    Resultatet er minimal påvirkning på den generelle seeropplevelsen og beskyttelse av følsomme områder på skjermen.

    Luminance reduction before and after

    Kantlysstyrkebegrenser

     

    Reduserer lysstyrken i områder med betydelig forskjell mellom lyse og mørke soner, som for eksempel letterboxes (svarte striper øverst og nederst) eller pillar boxes (striper på sidene), noe som er vanlig når man spiller av filmer eller bruker flere vinduer/kilder.

    Kantlysstyrkebegrenser
    Letter BOX

    Kantlysstyrkebegrenser
    Pillar BOX

    Kantlysstyrkebegrenser
    vertikal deling

    Kantlysstyrkebegrenser
    Letter BOX

    Kantlysstyrkebegrenser
    Pillar BOX

    Kantlysstyrkebegrenser
    vertikal deling

    Kantlysstyrkebegrenser oppgavelinje

     
    Identifiserer statiske oppgavelinjer og dimmer dem ned for å beskytte panelet.




    Oppdager de statiske oppgavelinjene (som f.eks. Windows-oppgavelinjen), som forblir synlige over lengre tid. Reduserer lysstyrken i disse områdene for å forhindre innbrenning. Ideelt for brukere som ofte jobber eller spiller spill med statiske brukergrensesnittelementer.

    Before After

    Varmebeskyttelse

     
     
    Kontrollerer proaktivt skjermtemperaturen ved å redusere lysstyrken når temperaturen stiger. Bidrar til å holde skjermtemperaturen under 60 °C, noe som sikrer langvarig ytelse og stabil ytelse, og da spesielt under intens spilling.

    Hvordan det fungerer:

    Before After

    • Dersom temperaturen overstiger 60 °C, vil lysstyrken reduseres automatisk.
    • Kontrollerer proaktivt paneltemperaturen ved å redusere lysstyrken når temperaturen øker.
    • Bidrar til å holde skjermens temperatur under 60 °C, noe som sikrer lang levetid og stabil ytelse, og da spesielt under intens spilling.

     

    Denne funksjonen balanserer panelytelse og sikkerhet uten at brukeren trenger å gripe inn.

