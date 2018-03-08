QD OLED Care

Philips Evnia-skjermer er utstyrt med programvareverktøy som hører til de aller beste - de forhindrer innbrenning (etterbilde) og holder skjermen i god stand. Et potensielt problem knyttet til QD-OLED-paneler er nemlig risikoen for innbrenning. Med riktig stell reduseres imidlertid denne risikoen med QD-OLED-paneler betydelig.