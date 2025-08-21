Oppdag kraften i 5K-oppløsning - din ultimate skjerm med sømløs Thunderbolt™ 4-tilkobling, Calman Ready-funksjon for kalibrerte farger og presisjon av studiokvalitet.
Presisjon til fingerspissene
En visuell motor for det moderne kreative studioet
For profesjonelle som krever mer enn bare piksler - skjermen Philips Brilliance 27E3U7903 byr på 5K-oppløsning med 218 PPI for ultrafine detaljer, naturtro farger og sømløs arbeidsflytkompatibilitet.
Whether you're editing a feature film, crafting 3D assets, or designing high-fidelity visuals, every shade and frame is rendered exactly as you imagined.
5120 x 2880 5K UHD resolution
99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Delta E <2 Colour Accuracy
HDR600 certification
Utviklet med skapere i tankene
Ethvert piksel og enhver detalj blir akkurat slik det/den skal
Fra fargeleggere til animatører, musikkprodusenter til spilldesignere - Philips Brilliance tilpasser seg med presisjon og stil enhver arbeidsflyt. Det elegante antirefleksglasset i fronten sørger for komfortabel visning i allslags belysning. Og det rene, minimalistiske designet passer perfekt inn i kreative miljøer.
Filmskapere og videoredigerere
HDR600, Calman Ready, presisjon med nøyaktig bildegjengivelse
Grafiske
designere
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksiv klarhet
Thunderbolt™ 4. Full dokking. Ikke noe dilldall mer.
Én kabel. Uendelige muligheter. Philips Brilliance er mer enn en skjerm - den er det sentrale knutepunktet i ditt kreative oppsett. Med Thunderbolt™ 4 inn/ut, seriekobling og full dokkingfunksjonalitet blir studioet ditt renere, raskere og kraftigere.
Ditt oppsett - gjort enklere
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Alltid fokusert
Webkamera som jobber like hardt som deg
5MP-webkameraet med automatisk automatisk innramming holder deg skarp og sentrert - uansett hvordan du måtte bevege deg. Det er den perfekte matchen for hybride skapere som balanserer samarbeid og dypt fokus.
Laget for å inspirere
Minimalistisk design. Maksimal effekt.
Inspirert av moderne kreative studioer som Philips Brilliance-skjermen er, bringer den sofistikasjon inn i din sfære. Rene linjer, moderne estetikk og målrettet ingeniørkunst skaper et miljø du kommer til å elske å jobbe i.
Er du klar til å gå i gang med å skape?
Gi studioet ditt et løft med Philips Brilliance-skjermen
