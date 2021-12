En kopp urtete under svangerskapet

Men hva med grønn te?

Det er omdiskutert hvorvidt det er trygt for gravide å drikke grønn te. Den inneholder koffein, så inntaket bør være begrenset, men det foreligger også bevis på at den kan redusere opptaket av folsyre. Folsyre er svært viktig under svangerskapet, spesielt i første trimester. Derfor velger noen å unngå grønn te helt under svangerskapet.