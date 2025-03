Vannfontene

Gi katten din en kilde til rennende vann. Philips Vannfontene 3000 Series er designet med værhår-vennlig skål for maksimal komfort for katten din, slik at den holder seg hydrert og fornøyd. Fontenen har et filtreringssystem i flere lag og deler som er enkle å rengjøre for å opprettholde det hygieniske nivået din beste venn fortjener. Den innebygde smarte sensoren sparer strøm ved å aktivere vannstrømmen når katten din er i nærheten.