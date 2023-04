*Vilkår og betingelser for rabattkoden: Denne rabattkoden kan brukes til å få 150 kr rabatt på kjøp av et Philips husholdningsprodukt på www.philips.no. Bestillingsbeløpet må være over 1000 kr eksklusive fraktkostnader for å kvalifisere for denne kampanjen. Denne kampanjen ekskluderer fraktkostnader samt kategoriene personlig pleie, lyd og bilde, belysning og bil. Denne rabattkoden er gyldig fra 08.05.2023 til 14.05.2023 fra utstedelse og kan ikke kombineres med andre rabattkoder. Philips forbeholder seg retten til å stoppe denne kampanjen når som helst, men dette vil ikke påvirke rabattkoder som allerede er utstedt. Klikk her for å lese merKlikk her for å lese mindre