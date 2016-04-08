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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Type lampe: CANbus 5W
Pakke à: 2
12 V, 5 W
I enkelte kjøretøy som er utstyrt med CANbus-kontrollsystem, kan det dukke opp feilsignaler på instrumentpanelet på grunn av installasjonen av LED-lyskildene. Dette er feildiagnostikk fra CANbus-systemet og kan unngås ved å bruke en Philips LED-advarselsutkobler.
1.0
av 5
1
Omtale
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Denne omtalen gjelder 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Denne omtalen gjelder 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores