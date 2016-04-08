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LED-signallys og -kupélys

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Omtale
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Noen kjøretøy utstyrt med CANBus-kontrollersystem kan forårsake dashbordfeil hvis du monterer LED-pærer. Bruk Philips CEA5W-advarselsfjerner for å fjerne disse feilsignalene og få glede av sømløs ytelse med Philips [~5 W] LED blinklyspærer
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LED-advarselsutkobler

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  • Type lampe: CANbus 5W

  • Pakke à: 2

  • 12 V, 5 W

LED-advarselsutkobler

I enkelte kjøretøy som er utstyrt med CANbus-kontrollsystem, kan det dukke opp feilsignaler på instrumentpanelet på grunn av installasjonen av LED-lyskildene. Dette er feildiagnostikk fra CANbus-systemet og kan unngås ved å bruke en Philips LED-advarselsutkobler.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Denne omtalen gjelder 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Denne omtalen gjelder 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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