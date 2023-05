Lang driftstid i forskjellige lysmoduser

Philips Xperion 6000 UV Pillar er utformet for å være klart til bruk. Én enkelt lading gir nok energi til en full dags arbeid: opptil 10 timer i eco-modus, 4,5 timer i Boost-modus og 12 timer med lommelykten. Philips Xperion 6000 UV Pillar drives av et kraftig Li-ion-batteri og kan fullades innen 4,5 timer via USB-C, for å gi maksimal utnyttelse av det sterke LED-lyset.