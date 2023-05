Smarte løsninger for å lade og finne enheten din

Du trenger ikke lenger å bekymre deg for å miste enheten din. Du finner den enkelt med «Find My Device»-funksjonen. Bruk fjernkontrollen til å utløse en lydalarm og et blinkende lys for å finne enheten. Den fargesterke, limegrønne utformingen hjelper deg med å finne enheten selv i mørke omgivelser. Prøv Philips Dock Station for å ha arbeidslyset lett tilgjengelig og klart til bruk. Når du plasserer den på et bord, gir den trådløs lading til lampen.2 Finn ut mer: Philips.com/Xperion-6000