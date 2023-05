Førsteklasses LED-lys med flere utganger

Philips Xperion 6000 Line produserer skarpt, naturlig, hvitt LED-lys for å maksimere visuell komfort og redusere belastningen på øynene, slik at du kan jobbe uten å bli sliten. Fjernlyset på Philips Xperion 6000 Line har to effektnivåer: 150 lm i Eco-modus med utvidet batterilevetid og 300 lm i Boost-modus. Denne fleksibiliteten gjør at du kan velge riktig lysstyrke for den aktuelle jobben.