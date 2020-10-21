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Tåteflasker og flaskesmokker
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Philips Avent Classic-babyflaske
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SCF683/17
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Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
Hva er Philips Avent-flaskene og -delene laget av?
Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?
Tørrmelksdispenser
Flaske- og smokkbørste
Antikolikkflaskesmokk
AventSkrueing for tåteflaske
AventFlaskelokk for mating
AventForseglingsplate for tåteflaske
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