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  • Viktig del for mateflasken
  • Viktig del for mateflasken

AventSkrueing for tåteflaske

CP0147

Viktig del for mateflasken
Skrueringen er en del av Philips Avent todelt anti-kolikksystem.
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SCD395/21

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Kopp med tut

Kopp med tut

SCF551/05

Se nedenfor for kompatibilitet

Viktig del for mateflasken

  • Drikking fra flaske

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