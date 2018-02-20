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30 dagers angrerett
Utgått
Én tåteflaske
125 ml
Smokk med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
4.4
av 5
113
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Classic baby bottle
Snotty
10/09/2012
Deutschland
Nur zu Empfehlen
Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
superbiker0815
09/09/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF686/17 Klassik-Babyflasche
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.