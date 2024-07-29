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Utgått
S1333/41
PowerCut-blader
Åpnes med ett trykk
Kan brukes med og uten ledning
Philips-barbermaskinen gir et rent og komfortabelt resultat. De 27 PowerCut-knivene klipper hvert hår rett over hudnivå, noe som gir deg en jevn og glatt barbering, hver gang.
Barbermaskinen er utformet for å opprettholde jevn kontakt med huden uten å snitte i den. 4D Flex-hodene bøyes og flyter i 4 retninger for en ren barbering hver gang.
Rengjør barbermaskinen på en ved å trykke på en knapp. Vipp enkelt opp skjærehodet og skyll med vann.
4.0
av 5
1059
Anmeldelser
Need Shave
29/07/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Excellent product
Shaving has become a new experience since I switched my old and worn-out shaver with this 3000X. Incredibly smooth, easy, and fast. And with not one single hair left over.
Fordeler
Fast, efficient, easy.
Ulemper
---
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
God barbermaskine.
08/05/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.
Fordeler
Barberer tæt
Ulemper
Ved ikke
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Jørgensen
24/10/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
Udmærket produkt
Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.