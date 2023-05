Kraftig lys (300 lumen / 3 W) for å utføre daglige oppgaver

Enten du jobber i garasjen, holder på med et hobbyprosjekt eller prøver å reparere et apparat, er det alltid praktisk å ha en liten lampe tilgjengelig. Philips EcoPro40 har et hovedlys med en kraftig lysstråle på 300 lumen (3 W) som hjelper deg med å se, slik at du får jobben gjort.