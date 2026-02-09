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Utgått
Trim, skap rene kanter, og barber
Originalkniv
5-i-1 justerbar kam
Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.
Ingen flere løse skjeggkammer. Gjør mer med mindre med den nye 5-i-1 justerbare kammen. Unik åpen kamutforming for effektiv trimming uten tilstopping og avbrudd i rutinen – selv på langt og tykt hår.
Få perfekte kanter med det dobbeltsidige knivbladet. Du kan barbere deg i den ene eller andre retningen med full oversikt og se hvert hårstrå som kuttes. Fiks stilen raskt og enkelt på få sekunder.
4.2
av 5
1548
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
svehex
09/02/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Kjekk og enkel å bruke
Den er veldig kjekk å grei å bruke. Spesielt siden den vinkles av seg selv. Liker også at den kan brukes i dusjen og at det fulgte med flere hoder. Har ikke opplevd noe irritasjon, nupper eller andre problemer med den.
Fordeler
Snill mot huden og kommer til overalt
Ulemper
Dyrt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Ars80
06/10/2022
Norge
Del av opprykk
Et effektiv produkt som beskrevet.
Veldig fornøyd etter jeg brukt detter flere ganger i uka, for barbering av hode og skjegg. Likte best at jeg kunne bruke det mens jeg dusja( kunne aldri gjorte det før). Høvelen er den beste så langt. Veldig lett å bruke og å holde. Lettere å ta med når du reise pga beskyttende deksel som følges med. Anbefales!!!
Fordeler
Tilbehør. Beskyttende deksel. Kan brukes på våt og tørr hud. Veldig enkel å rengjøre.
Ulemper
Ikke så effektivt på langt kroppshår.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body
RubenT
27/09/2022
Norge
Del av opprykk
Enkel og helt genial
Liten å genial. Kanon verktøy for barberskuffen! Faktis så trenger jeg kun denne og muligens høvvelen. Da det ikke blir helt glatt med denne. Følger med ett "trimmhode" og et hoden til kropp. Den er også vanntett, kan klippe tørt og vått hår. Samt rengjøres under vann
Fordeler
Den er vanntett. Liten og lett. To skjære sider. Barbærhode til
Ulemper
Blir ikke like glatt som med høvel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP2821/20 Face + Body
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP2821/20 Face + Body
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.