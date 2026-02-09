ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder
  • Trim, kant og barber alle hårlengder

Utgått

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (1548) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Trim, kant og barber alle hårlengder
Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.
Se alle fordeler
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Utformet for å klippe hår, ikke skjære huden

Trim, kant og barber alle hårlengder

  • Trim, skap rene kanter, og barber

  • Originalkniv

  • 5-i-1 justerbar kam

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

5-i-1 justerbar kam

5-i-1 justerbar kam

Ingen flere løse skjeggkammer. Gjør mer med mindre med den nye 5-i-1 justerbare kammen. Unik åpen kamutforming for effektiv trimming uten tilstopping og avbrudd i rutinen – selv på langt og tykt hår.

Kant den opp

Kant den opp

Få perfekte kanter med det dobbeltsidige knivbladet. Du kan barbere deg i den ene eller andre retningen med full oversikt og se hvert hårstrå som kuttes. Fiks stilen raskt og enkelt på få sekunder.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

1548

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

09/02/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Kjekk og enkel å bruke

Den er veldig kjekk å grei å bruke. Spesielt siden den vinkles av seg selv. Liker også at den kan brukes i dusjen og at det fulgte med flere hoder. Har ikke opplevd noe irritasjon, nupper eller andre problemer med den.

Fordeler

Snill mot huden og kommer til overalt

Ulemper

Dyrt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

06/10/2022

Norge

Norge

Et effektiv produkt som beskrevet.

Veldig fornøyd etter jeg brukt detter flere ganger i uka, for barbering av hode og skjegg. Likte best at jeg kunne bruke det mens jeg dusja( kunne aldri gjorte det før). Høvelen er den beste så langt. Veldig lett å bruke og å holde. Lettere å ta med når du reise pga beskyttende deksel som følges med. Anbefales!!!

Fordeler

Tilbehør. Beskyttende deksel. Kan brukes på våt og tørr hud. Veldig enkel å rengjøre.

Ulemper

Ikke så effektivt på langt kroppshår.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body

27/09/2022

Norge

Norge

Enkel og helt genial

Liten å genial. Kanon verktøy for barberskuffen! Faktis så trenger jeg kun denne og muligens høvvelen. Da det ikke blir helt glatt med denne. Følger med ett "trimmhode" og et hoden til kropp. Den er også vanntett, kan klippe tørt og vått hår. Samt rengjøres under vann

Fordeler

Den er vanntett. Liten og lett. To skjære sider. Barbærhode til

Ulemper

Blir ikke like glatt som med høvel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP2821/20 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP2821/20 Face + Body

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.