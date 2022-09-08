All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Justerbar skjeggkam til alt-i-ett-trimmeren
Med denne kammen til alt-i-ett-trimmeren kan du trimme og style skjegget som du vil ved å bruke ulike innstillinger. Garantert presisjon for resultatet du ønsker.
MG7950/15
MG9530/15
MG7920/15
MG7940/15
MG7940/75
MG9540/15
MG9553/15
MG9555/15
MG7940/15R1
MG7950/15R1
Alt-i-ett-trimmer
Svart
Mål: 1–3 mm