ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

45 dagers angrerett

Alle serier

Meld deg på nå

Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg

07

d

Dager

06

t

Timer

:

05

m

Minutter

:

11

s

Sekunder

  • Enkeltbilde av produkt
  • Enkeltbilde av produkt

All-in-One TrimmerJusterbar presisjonskam 1–3 mm

CP2133/01

Justerbar skjeggkam til alt-i-ett-trimmeren

Med denne kammen til alt-i-ett-trimmeren kan du trimme og style skjegget som du vil ved å bruke ulike innstillinger. Garantert presisjon for resultatet du ønsker.

Se alle fordeler

Kompatible produkter

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7950/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7920/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7940/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7940/75

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9555/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Overhalt Series 7000

MG7940/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Overhalt Series 7000

MG7950/15R1

Se nedenfor for kompatibilitet

Justerbar skjeggkam til alt-i-ett-trimmeren

  • Alt-i-ett-trimmer

  • Svart

  • Mål: 1–3 mm

Tekniske spesifikasjoner

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.