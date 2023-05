Bevegelsessensormodus

Philips Xperion 6000-hodelykten leveres også med en bevegelsessensormodus for håndfri bruk. Dette betyr at du kan kontrollere hodelykten ved å vifte med hånden foran sensoren. For å aktivere sensormodusen for enkel håndfri kontroll, slår du på lykten og trykker på knappen for bevegelsessensoren til det blå lyset tennes.