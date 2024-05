Oppfyller bilindustristandardene

Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lyspærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.