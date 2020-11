Robust kabinett som er svært støtbestandig – IK07

Philips RCH19 er utformet for å tåle selv de tøffeste arbeidsmiljøene og oppfyller de internasjonale IK07-standardene for støtbestandighet. Det praktiske grepet reduserer risikoen for at du mister lampen, samtidig som det robuste kabinettet beskytter den i tilfelle du skulle gjøre det. Fordi vi vet at selv de mest forsiktige mekanikerne kan miste verktøyet av og til.