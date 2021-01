Overvinn mørket med et sterkt, naturlig lys

Philips CBH51 profesjonell LED-hybridlampe til bruk under panseret har 32 sterke LEDer som gir et intenst hvitt lys og en klar, bred lysstråle som overvinner mørket. Lampen er laget for å lyse opp bedre mens du jobber. Dessuten er det naturlige, hvite lyset på 6000 K også mer behagelig for øynene, slik at de ikke blir overanstrengt.