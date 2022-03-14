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HX6877/28
Hvitere tenner. På en skånsom måte.
Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.Se alle fordeler
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Sonic elektrisk tannbørste
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Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.
Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.
Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
Hvis du pusser for hardt, kan det skade tennene og tannkjøttet. For å forhindre dette avgir Philips Sonicare ProtectiveClean en svak pulserende lyd som minner deg om å lette trykket.
Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og muliggjør paring i Smart-modus og smart byttepåminnelse.
Lurer du på hvilken modus og intensitet du bør bruke? Her er svaret. Paring i BrushSync-modus forteller smarthåndtaket hvilket børstehode du bruker. Så hvis du for eksempel klikker på et Gum Care-børstehode, vet tannbørsten den optimale modusen og intensiteten den bør velge for tannkjøttet ditt. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på av/på-knappen.
Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.
Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.
Med det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppladet når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, mens laderen er løsningen for lengre turer.
Drift
Tekniske spesifikasjoner
Utforming og utseende
Service
Brukervennlighet
Deler som medfølger
Rengjøring
Moduser
Paring i BrushSync-modus
Teknologi med Smart-sensor
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