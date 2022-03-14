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    • Hvitere tenner. På en skånsom måte. Hvitere tenner. På en skånsom måte. Hvitere tenner. På en skånsom måte.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrisk tannbørste

      HX6877/28

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Hvitere tenner. På en skånsom måte.

      Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

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      ProtectiveClean 6100
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      ProtectiveClean 6100

      Sonic elektrisk tannbørste

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      Hvitere tenner. På en skånsom måte.

      Gir hvitere tenner på bare én uke.

      • Innebygd trykksensor
      • 3 moduser, 3 intensitetsnivåer
      • 2 x BrushSync-funksjoner
      • Reiseetui
      Hvitere tenner på bare én uke

      Hvitere tenner på bare én uke

      Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

      3 modi og 3 intensitetsinnstillinger

      3 modi og 3 intensitetsinnstillinger

      Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.

      Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

      Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

      Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

      Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

      Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

      Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

      Sier fra når du trykker for hardt

      Sier fra når du trykker for hardt

      Hvis du pusser for hardt, kan det skade tennene og tannkjøttet. For å forhindre dette avgir Philips Sonicare ProtectiveClean en svak pulserende lyd som minner deg om å lette trykket.

      Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

      Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

      Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og muliggjør paring i Smart-modus og smart byttepåminnelse.

      Børstehodene velger den optimale modusen og intensiteten

      Børstehodene velger den optimale modusen og intensiteten

      Lurer du på hvilken modus og intensitet du bør bruke? Her er svaret. Paring i BrushSync-modus forteller smarthåndtaket hvilket børstehode du bruker. Så hvis du for eksempel klikker på et Gum Care-børstehode, vet tannbørsten den optimale modusen og intensiteten den bør velge for tannkjøttet ditt. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på av/på-knappen.

      Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

      Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

      Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

      Oppmuntrer deg til å børste grundig

      Oppmuntrer deg til å børste grundig

      Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

      Gjør reisen enklere for deg

      Gjør reisen enklere for deg

      Med det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppladet når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, mens laderen er løsningen for lengre turer.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Spenning
        110–220 V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Driftstid (full til tom)
        Opptil to uker
        Batteri
        Oppladbar
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W
        Batteritype
        Litium-ION

      • Utforming og utseende

        Farge
        Hvit/sølvfarget

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Brukervennlighet

        Håndtak
        Slank, ergonomisk form
        Håndtakets kompatibilitet
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Batteriindikator
        Lyset viser batteristatusen
        Børstetid
        Opptil to uker

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 ProtectiveClean
        Børstehoder
        1 W2 Optimal White
        Reiseetui
        1
        Lader
        1

      • Rengjøring

        Helsefordeler
        • Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker
        • Bidrar til å redusere hull
        Hastighet
        Opptil 62 000 børstebevegelser/min
        Tidsbryter
        Quadpacer og SmarTimer
        Tilbakemelding om pussetrykk
        Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring
        Tre intensiteter
        • Lav
        • Middels stor
        • Høy
        Gum Care
        Masserer tannkjøttet forsiktig
        Hvit
        Fjerner misfarging

      • Paring i BrushSync-modus

        C2 Optimal Plaque Control
        Paring med Clean-modus
        G2 Optimal Gum Care
        Paring med Gum Care-modus
        W2 Optimal White
        Paring med White-modus

      • Teknologi med Smart-sensor

        Byttepåminnelse med BrushSync
        • Få alltid beskjed når du bør
        • bytte børstehode
        Trykksensor
        Sier ifra når du børster for hardt
        BrushSync-teknologi
        • Kobler til smarthåndtaket og
        • smart børstehode

      Badge-D2C

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      • Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

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