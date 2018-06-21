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  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner

Utgått

Philips Sonicare HealthyWhiteSonic elektrisk tannbørste

HX6731/02

4.2
| (534) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Hvitere, sunnere tenner
Alle liker et skinnende hvitt smil. La tennenes naturlige hvitfarge komme til syne. Den elektriske tannbørsten Sonicare HealthyWhite har bevist effekt når det gjelder å fjerne misfarging på tennene i løpet av bare to uker, når du bruker Clean & White-modusen regelmessig.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Den beste tannbørsten for hvitere tenner

Hvitere, sunnere tenner

  • 3 modi

  • Ett børstehode

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.

Clean & White-modus: dokumentert fjerning av misfarging

Clean & White-modus: dokumentert fjerning av misfarging

To minutter i Clean-modus og 30 sekunder i White-modus med fokus på de synlige fortennene. Fjerner vanlig misfarging fra kaffe, te, tobakk og rødvin. Gjør tennene to nyanser hvitere på bare to uker.

Clean-modus: standard 2-minutters modus

For enestående hverdagsrengjøring. Bidrar til å opprettholde blekingsbehandlinger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

534

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

21/06/2018

Danmark

Danmark

Kan anbefales på det varmeste!

Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

16/02/2010

Danmark

Danmark

det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)

Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

17/11/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus

  2. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste