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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
3 modi
Ett børstehode
Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.
To minutter i Clean-modus og 30 sekunder i White-modus med fokus på de synlige fortennene. Fjerner vanlig misfarging fra kaffe, te, tobakk og rødvin. Gjør tennene to nyanser hvitere på bare to uker.
For enestående hverdagsrengjøring. Bidrar til å opprettholde blekingsbehandlinger.
4.2
av 5
534
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Kjepau
21/06/2018
Danmark
Kan anbefales på det varmeste!
Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
majbritt
16/02/2010
Danmark
det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)
Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
lenae
17/11/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste