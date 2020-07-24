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    • Renere tenner. På en skånsom måte. Renere tenner. På en skånsom måte. Renere tenner. På en skånsom måte.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonic elektrisk tannbørste

      HX6483/52

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Renere tenner. På en skånsom måte.

      Kjenn hvor annerledes en skånsom tannpuss er, med trykksensoren vår som fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

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      ProtectiveClean 4700
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      ProtectiveClean 4700

      Sonic elektrisk tannbørste

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      Renere tenner. På en skånsom måte.

      Fjern opptil ti ganger så mye plakk som med en manuell tannbørste

      • Innebygd trykksensor
      • To rengjøringsmoduser
      • 1x BrushSync-funksjon
      Økt overflatekontakt for å eliminere plakk

      Økt overflatekontakt for å eliminere plakk

      G3 Premium Plaque-børstehodet gir deg den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.

      En mild påminnelse om å pusse lett og varsomt

      En mild påminnelse om å pusse lett og varsomt

      Det er ikke alltid pasientene merker at de pusser for hardt, men tannbørsten gjør det. Hvis pasientene trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer skånsomt.

      Clean- og Gum Plus-modus

      Clean- og Gum Plus-modus

      Uansett om du vil fokusere på å fjerne plakk eller på å få tannkjøttet sunt og holde det på den måten, har denne børsten en modus for deg: Clean-modus gir overlegen rengjøring, mens Gum Care-modusen gir et ekstra minutt med pussing på redusert effekt, slik at du kan skånsomt masserer tannkjøttet.

      Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

      Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

      Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

      Pasientene får mest mulig ut av børstehodene

      Pasientene får mest mulig ut av børstehodene

      Alle børstehodene slites ut over tid. Men vi passer på dette også: Vår smarte børstegjenkjenningsteknologi sporer hvor lenge pasientene har brukt børstehodet, og hvor hardt de har pusset. Når det er på tide å bytte det, får de beskjed av et lys på håndtaket. Dermed kan de være sikre på at børstehodet alltid gjør en fantastisk jobb.

      Bli vant til den nye tannbørsten din

      Bli vant til den nye tannbørsten din

      Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

      Oppmuntrer deg til å børste grundig

      Oppmuntrer deg til å børste grundig

      QuadPacer varsler pasientene når de har brukt god nok tid på hver del av munnen, og Smartimer varsler dem når de har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

      Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

      Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

      Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Spenning
        110–220 V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Driftstid (full til tom)
        Opptil to uker
        Batteri
        Oppladbar
        Batteritype
        Litium-ION
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W

      • Utforming og utseende

        Farge
        Hvit mynte

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Brukervennlighet

        Batteriindikator
        Lyset viser batteristatusen
        Håndtakets kompatibilitet
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Håndtak
        Slank, ergonomisk form
        Børstetid
        Opptil to uker

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 ProtectiveClean
        Børstehoder
        • 1 C3 Premium Plaque Control
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W2c Optimal White, kompakt
        Reiseetui
        Hardt reiseetui
        Lader
        1

      • Rengjøring

        Ytelse
        Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*
        Helsefordeler
        Bidrar til å redusere hull
        Tidsbryter
        Quadpacer og SmarTimer
        Hastighet
        Opptil 62 000 børstebevegelser/min
        Tilbakemelding om pussetrykk
        Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring
        Gum Care
        Masserer tannkjøttet forsiktig

      • Teknologi med Smart-sensor

        Byttepåminnelse med BrushSync
        • Få alltid beskjed når du bør
        • bytte børstehode
        Trykksensor
        Sier ifra når du børster for hardt

      Badge-D2C

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      • Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
      • * Sammenlignet med DiamondClean

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