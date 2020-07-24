Pasientene får mest mulig ut av børstehodene

Alle børstehodene slites ut over tid. Men vi passer på dette også: Vår smarte børstegjenkjenningsteknologi sporer hvor lenge pasientene har brukt børstehodet, og hvor hardt de har pusset. Når det er på tide å bytte det, får de beskjed av et lys på håndtaket. Dermed kan de være sikre på at børstehodet alltid gjør en fantastisk jobb.