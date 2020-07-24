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HX6483/52
Renere tenner. På en skånsom måte.
Kjenn hvor annerledes en skånsom tannpuss er, med trykksensoren vår som fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørsteSe alle fordeler
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Sonic elektrisk tannbørste
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G3 Premium Plaque-børstehodet gir deg den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.
Det er ikke alltid pasientene merker at de pusser for hardt, men tannbørsten gjør det. Hvis pasientene trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer skånsomt.
Uansett om du vil fokusere på å fjerne plakk eller på å få tannkjøttet sunt og holde det på den måten, har denne børsten en modus for deg: Clean-modus gir overlegen rengjøring, mens Gum Care-modusen gir et ekstra minutt med pussing på redusert effekt, slik at du kan skånsomt masserer tannkjøttet.
Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.
Alle børstehodene slites ut over tid. Men vi passer på dette også: Vår smarte børstegjenkjenningsteknologi sporer hvor lenge pasientene har brukt børstehodet, og hvor hardt de har pusset. Når det er på tide å bytte det, får de beskjed av et lys på håndtaket. Dermed kan de være sikre på at børstehodet alltid gjør en fantastisk jobb.
Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.
QuadPacer varsler pasientene når de har brukt god nok tid på hver del av munnen, og Smartimer varsler dem når de har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
Drift
Tekniske spesifikasjoner
Utforming og utseende
Service
Brukervennlighet
Deler som medfølger
Rengjøring
Moduser
Teknologi med Smart-sensor
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