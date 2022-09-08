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Utgått
FM16FD175D/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
16 GB
Motion Edition 3.2
Dobbeltpakning
Velg en moderne farge: gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn eller elektrisk blå for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
16 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte og dele enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.
En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.