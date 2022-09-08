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        USB-flashstasjon

        FM16FD175D/00

        Enkel å bruke, plug and play!

        Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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        Bytt filer i en fei.

        Enkel å bruke, plug and play!

        • 16 GB

        • Motion Edition 3.2

        • Dobbeltpakning

        Moderne fargerik design

        Velg en moderne farge: gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn eller elektrisk blå for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

        16 MB lagringskapasitet for store datafiler

        16 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte og dele enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.

        Aktivitetsindikatoren lyser når filer kopieres

        En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.

        Tekniske spesifikasjoner

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.