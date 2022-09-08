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Utgått
FM16FD175B/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
16 GB
Motion Edition 3.2
16 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte og dele enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.