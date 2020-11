EasyCapture-systemet gjør at du aldri går glipp av det uventede

Philips EasyCapture sørger for at du har raske og enkle nødopptaksknapper for hånden. Tar opp og lagrer alt som skjer på veien når du trenger det – én knapp sitter på enheten og er lett å kjenne igjen, og en er på adapteren som sitter i sigarettenneren.