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Utgått
ADR81BLX1
Gir deg trygghet på veien
Kjør i fred og ro mens den automatiske kjøreopptakeren fra Philips beskytter deg om noe uventet skulle skje. Du er vernet takket være automatiske funksjoner som kollisjonsdeteksjon, EasyCapture-systemet og tretthetsvarsling.
Full HD 1080p
Automatisk kollisjonsdeteksjon
Tretthetsregistrering og sjåførvarsling
EasyCapture for nødsituasjoner
Så snart du vrir om tenningsnøkkelen, begynner kjøreopptakeren automatisk opptaket.
Hvis en kollisjon oppstår, lagres et nødsituasjonsopptak automatisk slik at bevismaterialet er sikret og ikke kan overskrives.
Tretthetsregistreringen viser sjåførens tretthetsnivåer og gir en synlig og hørbar advarsel når sjåføren bør ta en pause.
3.7
av 5
7
Anmeldelser
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder