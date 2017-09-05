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Utgått

ADR810Videoopptaker for bilkjøring

ADR81BLX1

3.7

| (7) Anmeldelser

Gir deg trygghet på veien

Kjør i fred og ro mens den automatiske kjøreopptakeren fra Philips beskytter deg om noe uventet skulle skje. Du er vernet takket være automatiske funksjoner som kollisjonsdeteksjon, EasyCapture-systemet og tretthetsvarsling.

Se alle fordeler

med kollisjonsdeteksjon og EasyCapture-system

Gir deg trygghet på veien

  • Full HD 1080p

  • Automatisk kollisjonsdeteksjon

  • Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

  • EasyCapture for nødsituasjoner

Automatisk opptak når du starter kjøretøyet

Automatisk opptak når du starter kjøretøyet

Så snart du vrir om tenningsnøkkelen, begynner kjøreopptakeren automatisk opptaket.

Kollisjonsdeteksjon og automatisk nødssituasjonsopptak

Kollisjonsdeteksjon og automatisk nødssituasjonsopptak

Hvis en kollisjon oppstår, lagres et nødsituasjonsopptak automatisk slik at bevismaterialet er sikret og ikke kan overskrives.

Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Tretthetsregistreringen viser sjåførens tretthetsnivåer og gir en synlig og hørbar advarsel når sjåføren bør ta en pause.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

7

Anmeldelser

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

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  • Tidlig tilgang til salg.
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