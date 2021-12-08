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65PUS7803/12
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Hva gjør jeg hvis LED-en på Philips TV-en blinker i et gjentakende mønster?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en ikke slås på?
Hva gjør jeg når Philips-TV-en ikke reagerer på en infrarød fjernkontroll?
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via USB
Slik kobler du Philips-TV-en til Internett (Android)
Slik feilsøker du problemer når du oppretter en trådløs tilkobling til en Philips-TV
Slik endrer du kanalrekkefølgen på Philips-TV-en (TPM17.1)
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via Internett
Hva gjør jeg hvis en app på en Philips-TV ikke fungerer?
(VIDEO) Slik sorterer du kanaler på Philips-TV-en
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(VIDEO) Slik konfigurerer du en ny Philips-TV
(VIDEO) Slik angir du bildeinnstillinger på Philips-TV-en
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