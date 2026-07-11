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  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys

Xenon X-tremeVision gen2Xenon frontlyspære

42403XV2C1

3.8
| (256) Anmeldelser
Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
X-tremeVision gen2 er den seneste utviklingen innen Xenon-teknologi og har en kraftig lysstråle med utrolig lysmengde. Den enestående lyskilden gir en bedre kjøreopplevelse, så du får en tryggere og mer behagelig kjøretur.
Se alle fordeler

Se dumper, svinger og hindringer i veien

Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys

  • Type lampe: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Antall lyskilder: 1

Bedre sikt for sikrere, mer behagelig kjøring

Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.

Philips har utviklet nyskapende Xenon HID-teknologi

Xenon HID (High Intensity Discharge)-lyskildene gir dobbelt så mye lys til sikker kjøring under alle forhold. Studier har vist at bilbelysningen fra Xenon hjelper sjåfører med å konsentrere seg på veien og å oppdage hindringer og veiskilt mye raskere enn med tradisjonelle lyskilder. Og finnes det noen bedre måte å overvinne mørket på enn med et intenst hvitt lys som kan sammenliknes med dagslys?

Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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