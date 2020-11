Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Kupélys handler om mer enn bare funksjon og komfort. Lyset skal se bra ut også. Oppgrader kupélyset til et klart, varmt lys eller et lys med dagslyseffekt. Når du åpner bagasjerommet eller slår på lyset på dashbordet, kan du gjøre det med stil. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips LED-kupélys.