Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips Ultinon Pro6000 LED-signallys gir deg en lys dagslyseffekt pluss opptil 6000 K for plassering og innvendig belysning. Bilen din sier mye om deg, så gjør et stilig inntrykk med LED-signallys fra Philips.