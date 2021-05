Sørg for at du har god tid og ro rundt deg når du skal pumpe for første gang. Masser brystene forsiktig noen minutter på forhånd for å gjøre dem klare til pumping. Varme, fuktige kluter på brystene vil hjelpe ytterligere til å begynne med. Det kan også være til hjelp å ha babyen, et bilde eller noe som tilhører babyen, i nærheten for å få i gang melken.