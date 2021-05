Pumpet morsmelk kan oppbevares i kjøleskapet i opptil 24 timer eller i fryseren i opptil tre måneder. Plasser beholderen godt inne i kjøleskapet og ikke i dørhyllene, dette for å sørge for at morsmelken holder en jevn temperatur.



Etter opptining kan frossen morsmelk oppbevares i kjøleskapet i opp til tolv timer. Du kan også lagre morsmelken i engangsbeholdere, men husk å skrive på datoen slik at du husker når morsmelken ble pumpet.