Forstoppelse er når babyen har problemer med å få ut avføring eller har smerter i forbindelse med det.

I babyens første tre til fire levemåneder skal avføringen være løs og lysegul og komme minst to til tre ganger i døgnet. Etter dette vil babyen ikke ha avføring like ofte, og det er ikke uvanlig at det kan gå noen dager mellom hver gang. Så lenge babyen er glad og fornøyd, er det ingen grunn til bekymring. Når babyen begynner med fast føde, kan hyppigheten og fargen på avføringen endre seg.

Det er sjeldent at babyer som ammes, får forstoppelse, men hvis babyen din er forstoppet, kan det være at den ikke får nok melk på grunn av dårlig tilkobling til brystet eller dårlig stilling under måltidene. Hør med en jordmor eller med helsestasjonen om stillinger ved amming og om babyen din får godt nok tak i brystet.

Det er vanligere med forstoppelse hos babyer som får morsmelkerstatning, og det skjer ofte hos babyer som går fra morsmelk til morsmelkerstatning. Kalsiumsalt i morsmelkerstatning kan føre til hard avføring og forstoppelse. Andre årsaker til forstoppelse kan være:

• For konsentrert morsmelkerstatning

• For lite væskeinntak

• Intoleranse for kumelkprotein