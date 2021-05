Hvis du flaskemater babyen din, kan det være lurt å bruke en tåteflaske med anti-kolikkventil. Det har blitt klinisk bevist at slike tåteflasker reduserer kolikk og kolikksymptomer. For å unngå at babyen svelger mye luft gjelder det å ha en flaskesmokk med passe stort hull og sørge for at tåtesmokken alltid er full av melk før du mater.