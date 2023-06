1. Gro skjegget til minst 1 cm og sørg for at det er tørt. Bruk en skjeggtrimmer for å få det til en jevn lengde på 3 til 5 mm. 2. Bruk en presisjonstrimmer som OneBlade for å konturere hakegardinen i henhold til din naturlige ansiktsform. Bruk trimmeren til å tegne en linje på begge sider av ansiktet, ca. 5 cm over kjevelinjen, start fra kinnskjegget, fra midten av øret og til midten av haken. 3. Trim og style hakegardinen med en skjeggtrimmer med kamtilbehør til ønsket skjegglengde. Fortsett å style til du har definert skjegget og det har en litt kantete form. Hvis du bruker OneBlade, velg lengden på stubbkammen og trim. 4. For den ytre definisjonen, bruk presisjonstrimmeren. Hold skjeggtrimmeren oppreist og form forsiktig kanten av håret til velformede linjer. Det dobbeltsidige bladet på OneBlade er ideelt for nøyaktig barbering. 5. Barber forsiktig av håret under munnen med presisjonstrimmeren før du barberer kinnet- og nakkeområdet med en roterende barbermaskin. Skyv den roterende barbermaskinen rundt hakegardinen i raske, sirkulære bevegelser med lett trykk. Dette skjegget uten bart er relativt enkelt å ta vare på. Du trenger bare å holde kinnene, skjeggområdet og området under munnen rent, og trimme hakegardinen til riktig lengde, regelmessig.