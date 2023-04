5. Begynn legenden din: Det flettede vikingskjegget

Fletter er for jenter? Feil! Hvis vikingskjeggstilen ikke er ukonvensjonell nok for deg, kan du flette skjegget, akkurat som vikingene gjorde for hundrevis av år siden. Et flettet vikingskjegg vil garantert skille deg ut fra mengden.

Du trenger en lengde på minst 5 cm for å kunne flette skjegget. Enten du vil ha en stor enkeltflette, et par symmetriske fletter eller mindre fletter på toppen av resten av skjegget, skiller du delen som skal flettes fra med en skjeggkam og deler denne delen opp igjen i tre like deler. Ikke flett for stramt, ellers vil du skade skjegghåret og fletten vil kanskje ikke være så behagelig å gå rundt med. Hold fletten godt sammen og lukk den med hårvoks når du er ferdig. Du kan fremheve flettene dine mot resten av skjegget med perler. En vikingskjegg-flette med perler er også en fin måte å se hvor raskt eller langt skjegget ditt vokser. Perler og fletter er et fantastisk valg for en original viking-stil på langt skjegg.

Blondt skjegg, rødt skjegg, brunt skjegg, skjegg kan også farges hvis du ønsker det, men husk at ansiktshuden kan være mer ømfindtlig enn huden på hodet, velg produktet du bruker med omhu og følg alltid bruksanvisningen til punkt og prikke.

Det siste tipset er mest viking av alle – pass på kostholdet ditt! Som de berømte krigerne ønsker du et sunt kosthold som gir deg den næringen du trenger, med mye jern, sink, D-vitamin og B12, alt for å gi deg selv et strålende og legendarisk skjegg som selv de norrøne gudene ville beundret.