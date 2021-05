Hva vil det si å glattbarbere seg?

Først må vi ta for oss målet. En glattbarbering vil si null skjegg, null skjeggstubber – bare en glatt, tett barbering som ser bra ut. Er du klar? Her får du vite hvordan du glattbarberer deg i løpet av få minutter.

Våt eller tørr?

Med en barbermaskin er tørrbarbering mer hudvennlig, og det er mindre sannsynlighet for kutt og sår. Våtbarbering er forfriskende og glatt, så lenge du husker barberskum. I begynnelsen kan det hende du føler deg usikker på hva som er rett, spesielt hvis du har sensitiv hud, men heldigvis er det hjelp å få.



Barberingsråd

GroomTribe-appens personlige barberingsplan inneholder skreddersydde råd om hvordan du oppnår best mulig barbering. Veiledet barbering styrker barberingen i sanntid, mens synkronisert barbering bruker langvarige barberingsdata til å justere de tilpassede rådene du får.



Trinn 1. Vær kjølig

Vask og skyll ansiktet så det er helt rent før du barberer deg. Men ikke ta en varm dusj først, for da blir huden varm, oppblåst, svett og vanskelig å barbere. Sørg for at huden er tørr før du fortsetter til neste trinn.

Trinn 2. Vær bestemt, men forsiktig



Series 7000 kan barbere opptil tredagersskjegg. Hvis du har ansiktshår som er lengre enn det, må du trimme det først. Ved våtbarbering (inkludert i dusjen) påfører du barberskum eller -gelé og starter barberingen med sirkulære bevegelser.



I den første bevegelsen barberer du i samme retning som ansiktshåret vokser i, og etterpå går du mot stubbene for en tettere barbering. Hvis huden din er spesielt sensitiv, holder du deg i stubbenes retning.



Stram forsiktig huden med den ledige hånden for å gjøre barberingen enklere, men ikke strekk den for mye. Du trenger ikke stort trykk for å oppnå en tett barbering, så prøv å unngå å trykke barbermaskinen for hardt mot huden.



Barbermaskinen gjør også sitt, ved å føle skjeggets tetthet og automatisk justere effekten for å barbere bort tette skjeggområder på en mer effektiv måte. Du trenger ikke å gå over de samme områdene om og om igjen, noe som bidrar til å redusere muligheten for at huden blir irritert.



Hvis du barberer deg mens du er våt, skyller du av skjærehodet hvert 10.–15. sekund for å fjerne oppbygging av skum eller gelé, døde hudceller, hår og skitt som kan komme i veien.



Trinn 3. Vær snill

Nå har vi kommet til egenpleien etter barberingen. Sprut litt varmt vann i ansiktet, tørk ansiktet forsiktig, og ha på litt etterbarberingsvann eller fuktighetskrem etter behov. Skyll det våte skjærehodet, og la det lufttørke.



Det var det hele. Følg disse trinnene, så kan du gå ut i verden med den tetteste barberingen noensinne. Og hvis det kommer dager der rutinen ikke appellerer til deg, kan du alltids gå for et perfekt endagsskjegg.



Har du ikke fått din personlige barberingsplan ennå?

Få adaptive råd om hvordan du takler dine spesifikke hudproblemer, uansett om det gjelder rødhet, sårhet eller inngrodde hår. Den tilkoblede appen, som ble utviklet i samarbeid med dermatologer, sporer barberingsteknikken og hudens fremdrift for hver enkelt barbering.



Last ned og koble til GroomTribe-appen for iOS og Android for å komme i gang.

Last ned fra App Store

Få den på Google Play