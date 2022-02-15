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  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort
  • Perfekt tett barbering og hudkomfort

i9000Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

X9001/30

4.4
| (756) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Perfekt tett barbering og hudkomfort
Philips i9000 gir en tett barbering på hudnivå med Triple Action Lift&Cut-systemet og fleksible, kompakte hoder med 360° bøyning, selv på områder som er vanskelige å barbere. AI-drevet SkinIQ-teknologi registrerer og tilpasser seg huden for optimal komfort og presisjon.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Perfekt tett barbering og hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknologi

  • Dual SteelPrecision-blader

  • 360° fleksibelt presisjonshode

  • PowerAdapt-sensor

  • Fem års garanti***

Tett inntil huden, langvarige resultater

Tett inntil huden, langvarige resultater

Det patenterte Triple Action Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig fra roten for å kutte det nøyaktig opptil 0,00 mm inntil huden uten å kutte huden, for langvarig tett barbering.

Presisjon, selv på områdene som er vanskeligst å barbere

Presisjon, selv på områdene som er vanskeligst å barbere

Fullt fleksible og mindre, kompakte hoder med mønstre som strekker huden, tilpasser seg dynamisk til kurvene i ansiktet. For konstant hudkontakt med 20 % bedre presisjon* for å fange opp vanskelige hår på halsen og under nesen. Presisjon overalt.

Effektiv for hver passering på én-, tre- eller sjudagers skjegg

Effektiv for hver passering på én-, tre- eller sjudagers skjegg

Dual SteelPrecision-bladene med 360° rotasjon fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 7 millioner kuttebevegelser per minutt, for effektiv barbering på én-, tre- eller sjudagers skjegg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

756

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

15/02/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget bra barbermaskin

Veldig godt fornøyd med barbermaskinen. Den første jeg har hatt som barberer så godt. Like god å bruke på 1 dag som 5 dager skjegg.

Fordeler

Barberer tett, ganske stillegående, enkel å rengjøre. Mye for pengene.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9982/54 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9982/54 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

15/11/2021

Norge

Norge

Philips S9985/50, en Flott Barbermaskin.

Veldig lett barbermaskin å komme igang med. Alle Philips barbermaskiner virker helt topp. Anbefaler siste modell. Denne er lett å lade, barberingen går fort, renholdet er enkelt og greit. Etuiet lagrer barbermaskinen pent.

Fordeler

Veldig stillegående!

Ulemper

Vanskelig å få tak i rensevæske.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9985/50 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9985/50 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

22/02/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Lækker barbermaskine

Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med forgjengeren

  2. Sammenlignet med belegg uten perler

  3. Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet

  4. Sammenlignet med vann i beholderen