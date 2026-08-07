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S792/06
Lift & Cut-teknologi
Doble SteelPrecision-blader
4D Flex-hoder
Kraftig magnetisk motor
Vår patenterte Lift & Cut-teknologi løfter håret forsiktig fra roten for å klippe det nøyaktig opp til 0,00 mm for nærhet på hudnivå. Presisjon på sitt beste.
Dual SteelPrecision-bladene våre med 360° rotasjon fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 4 000 000 millioner kuttebevegelser per minutt, sikrer de en rask barbering hvor som helst og når som helst.
4D Flex-hodene er designet for å minimere hudirritasjon og flyter i fire retninger for optimal hudkontakt selv på vanskelige områder, noe som sikrer en behagelig barbering.
4.1
av 5
18
Anmeldelser
sukidog
07/08/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Travel razor
The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.
Denne omtalen gjelder Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Denne omtalen gjelder Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Jandrick
22/02/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Compact Razor
This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.
Denne omtalen gjelder Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Denne omtalen gjelder Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Del av opprykk
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Fordeler
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Ulemper
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
med en daglig barbering på 2,5 minutter