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30 dagers angrerett
Perfekt tett barbering og hudkomfort
Philips i9000 gir en tett barbering på hudnivå med Triple Action Lift&Cut-systemet og fleksible, kompakte hoder med 360° bøyning, selv på områder som er vanskelige å barbere. AI-drevet SkinIQ-teknologi registrerer og tilpasser seg huden for optimal komfort og presisjon.
Triple Action Lift & Cut-teknologi
Dual SteelPrecision-blader
360° fleksibelt presisjonshode
PowerAdapt-sensor
Fem års garanti***
Det patenterte Triple Action Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig fra roten for å kutte det nøyaktig opptil 0,00 mm inntil huden uten å kutte huden, for langvarig tett barbering.
Fullt fleksible og mindre, kompakte hoder med mønstre som strekker huden, tilpasser seg dynamisk til kurvene i ansiktet. For konstant hudkontakt med 20 % bedre presisjon* for å fange opp vanskelige hår på halsen og under nesen. Presisjon overalt.
Dual SteelPrecision-bladene med 360° rotasjon fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 7 millioner kuttebevegelser per minutt, for effektiv barbering på én-, tre- eller sjudagers skjegg.
4.4
av 5
791
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Gero65
15/02/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Meget bra barbermaskin
Veldig godt fornøyd med barbermaskinen. Den første jeg har hatt som barberer så godt. Like god å bruke på 1 dag som 5 dager skjegg.
Fordeler
Barberer tett, ganske stillegående, enkel å rengjøre. Mye for pengene.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9982/54 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Bruksdato 2021-01-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9982/54 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Bruksdato 2021-01-15
CC12/50
15/11/2021
Norge
Philips S9985/50, en Flott Barbermaskin.
Veldig lett barbermaskin å komme igang med. Alle Philips barbermaskiner virker helt topp. Anbefaler siste modell. Denne er lett å lade, barberingen går fort, renholdet er enkelt og greit. Etuiet lagrer barbermaskinen pent.
Fordeler
Veldig stillegående!
Ulemper
Vanskelig å få tak i rensevæske.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9985/50 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Bruksdato 2021-10-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9985/50 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Bruksdato 2021-10-15
Drassen
22/02/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Lækker barbermaskine
Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Bruksdato 2025-01-22
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Bruksdato 2025-01-22
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Sammenlignet med forgjengeren
Sammenlignet med belegg uten perler
Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet
Sammenlignet med vann i beholderen