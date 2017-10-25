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Utgått
To flasker
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
4.4
av 5
242
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
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