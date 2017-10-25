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  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på
  • Den mest naturlige måten å mate med flaske på

Utgått

Philips AventNatural-babyflaske

SCF627/25

4.4
| (242) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Den mest naturlige måten å mate med flaske på
Den nye flasken vår gjør matingen mer naturlig for babyen og for deg. Flaskesmokken har en nyskapende design som gjør at babyen får naturlig tak som på et bryst, og dermed blir det enklere for babyen å kombinere mating fra bryst og fra flaske.
Se alle fordeler

Kan enkelt kombineres med amming

Den mest naturlige måten å mate med flaske på

  • Én tåteflaske

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • Naturlig formet smokk

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

242

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

25/10/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle

13/10/2017

Sverige

Sverige

Utmäkt flaska

Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle

11/10/2017

Sverige

Sverige

Greppvänlig

En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011