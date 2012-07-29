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Utgått
125 ml
Utformet for følsomt tannkjøtt
Sett på håndtak på den velkjente flasken med smokk som barnet bruker, for å lære barnet å drikke selv
Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, unntatt glassflasker og voksenkopper / mine første store barn-kopper. Så du kan mikse og matche for å lage en perfekt kopp. De passer til smårollingens individuelle utviklingsbehov.
3.9
av 5
12
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
IrishBetty
12/06/2011
United Kingdom
great little cup!
this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.