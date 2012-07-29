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  • Babyens første skritt mot å lære seg å bruke en kopp
  • Babyens første skritt mot å lære seg å bruke en kopp

Utgått

Philips AventØvelseskopp fra babyflaske til kopp

SCF625/01

3.9
| (12) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
Babyens første skritt mot å lære seg å bruke en kopp
Philips Avent-øvelseskoppen fra flaske til kopp har en myk tut og håndtak med enkelt grep som hjelper babyen med å lære å drikke selv.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Kopp med myk tut

Babyens første skritt mot å lære seg å bruke en kopp

  • 125 ml

Myk tut

Myk tut

Utformet for følsomt tannkjøtt

Øvelseshåndtak følger med

Sett på håndtak på den velkjente flasken med smokk som barnet bruker, for å lære barnet å drikke selv

Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, unntatt glassflasker og voksenkopper / mine første store barn-kopper. Så du kan mikse og matche for å lage en perfekt kopp. De passer til smårollingens individuelle utviklingsbehov.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

12

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

4

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

12/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

great little cup!

this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 