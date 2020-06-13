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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-babyflaske i glass

SCF053/17

3.4
| (60) Anmeldelser
Kan enkelt kombineres med amming
Philips Avent Natural-flaske med en ultramyk smokk har en mer brystlignende utforming. Den brede, brystformede smokken med fleksibelt spiraldesign og komfortblader sikrer at babyen får tak naturlig, og gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

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Overhalt rask flaskevarmer

SCF355/00R1

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • Én tåteflaske

  • 240ml / 8oz

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

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Anmeldelser

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3.4

av 5

60

Anmeldelser

13/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen

Fordeler

Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

28/05/2020

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.

Fordeler

funktioniert bestens

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

26/05/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist das beste für mein Baby.

Meine Erfahrung mit der Flasche war sehr gut. Der Flaschennippel hat die Form von der Zitze und das hat sehr gut an mein stillendes Baby anpasst. Da es aus Glas besteht, ist es hygienischer und das wichtigste ist, dass es keine Chemikalien enthält, was für die Gesundheit des Babys sehr wichtig ist. Das einzig Negative das ich finde ist dass, es für ein 6 Monate altes Baby etwas schwer die Flasche ist.

Fordeler

Flaschennippel Form für stillendes Baby, hygienischer grunde und kein Chemikalien.

Ulemper

Die Flasche etwas schwer für 6 Monate Baby ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.