Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SCF053/17
Én tåteflaske
240ml / 8oz
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
3.4
av 5
60
Anmeldelser
Blondii90
13/06/2020
Deutschland
Del av opprykk
Sehr zufrieden
Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen
Fordeler
Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Betsy11
28/05/2020
Deutschland
Del av opprykk
Super Produkt
Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.
Fordeler
funktioniert bestens
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Fatyma09
26/05/2020
Deutschland
Del av opprykk
Das Produkt ist das beste für mein Baby.
Meine Erfahrung mit der Flasche war sehr gut. Der Flaschennippel hat die Form von der Zitze und das hat sehr gut an mein stillendes Baby anpasst. Da es aus Glas besteht, ist es hygienischer und das wichtigste ist, dass es keine Chemikalien enthält, was für die Gesundheit des Babys sehr wichtig ist. Das einzig Negative das ich finde ist dass, es für ein 6 Monate altes Baby etwas schwer die Flasche ist.
Fordeler
Flaschennippel Form für stillendes Baby, hygienischer grunde und kein Chemikalien.
Ulemper
Die Flasche etwas schwer für 6 Monate Baby ist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.