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Utgått

Philips AventSCF030/27 Natural baby bottle

SCF030/27

4.8
| (136) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
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Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

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Anmeldelser

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4.8

av 5

136

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

2
1

27/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

No point to choose another brand ...love this

My elder son used to use this bottles.. And as i was breast feed him initially it was tuff to start bottle but boots staff advised me to choose this n it works magically Same with my second child i try to give him another brand bottles, and i let him to cry for many days on giving him bottle but he was not accepting that bottles he was Not happy at all Then i have to by this Phillips avent bottles N it works again magically Ultimate product Love it

Fordeler

Many are there, its really help full on transferring babys from breast feed to bottles

Ulemper

Non

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF030/27 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF030/27 Natural baby bottle

22/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great bottle!

I was a bit sceptical as I am currently breastfeeding but my son took straight to this bottle with its breast shaped teat. Also very easy to wash/sterilise/put back together!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle

20/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant bottle

I love this bottle and will recommend it to other mums out there! It’s got the perfect size teat with the perfect flow for baby!

Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle

Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle

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