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Utgått
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.8
av 5
136
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
D patel
27/06/2020
United Kingdom
No point to choose another brand ...love this
My elder son used to use this bottles.. And as i was breast feed him initially it was tuff to start bottle but boots staff advised me to choose this n it works magically Same with my second child i try to give him another brand bottles, and i let him to cry for many days on giving him bottle but he was not accepting that bottles he was Not happy at all Then i have to by this Phillips avent bottles N it works again magically Ultimate product Love it
Fordeler
Many are there, its really help full on transferring babys from breast feed to bottles
Ulemper
Non
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF030/27 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF030/27 Natural baby bottle
Jesska389
22/02/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Great bottle!
I was a bit sceptical as I am currently breastfeeding but my son took straight to this bottle with its breast shaped teat. Also very easy to wash/sterilise/put back together!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle
Minicj104
20/02/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Brilliant bottle
I love this bottle and will recommend it to other mums out there! It’s got the perfect size teat with the perfect flow for baby!
Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle
Denne omtalen gjelder SCF030/17 Natural baby bottle