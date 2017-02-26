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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Classic+ (nyhet)
Den eneste tåteflasken der det klinisk dokumenterte antikolikksystemet har blitt integrert i smokken, slik at det er enklere å sette sammen flasken. Dette gjør det lettere å montere flasken riktig. Når babyen spiser, åpnes den unike ventilen på smokken, slik at det slipper luft inn i flasken i stedet for i babyens mage.
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.*
Den unike ventilen på smokken bøyer seg med babyens rytme. Melk strømmer gjennom i takten babyen velger, noe som reduserer overspising, gulping, raping og luft.
4.8
av 5
20
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD371/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD371/00 Newborn Starter Set
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
All you need to get started
This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD371/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD371/00 Newborn Starter Set
Bsutton
16/01/2017
United Kingdom
Great little starter bundle
Love this starter kit. It covers all your feeding needs with a baby. All useful items.
Denne omtalen gjelder SCD371/00 Newborn Starter Set
Denne omtalen gjelder SCD371/00 Newborn Starter Set
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, var mindre plaget av kolikk sammenlignet med babyer som ble matet med en tradisjonell flaske. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste mindre uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke.