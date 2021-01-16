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Utgått
ComfortCut-knivsystem
30 min trådløs bruk / 8 t lading
SmartClick-presisjonstrimmer
Få en tett barbering uten kutt og sår. ComfortCut-knivsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.
Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.
Få en komfortabel barbering – våt eller tørr. ComfortCut-knivbladene med skjærehoder med avrundet profil glir mykt over huden og beskytter den mot sår og kutt.
4.1
av 5
167
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
denis63
16/01/2021
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet er lett å bruke
Barbermaskin med gode funksjoner ,lett å bruke, lett å rengjøre kniver. Misliker lang tid å lade.Bra produkt og billig.
Fordeler
Bra kniver
Ulemper
Lang tid for lading
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Shaggy
17/06/2018
Norge
Utmerket barbermaskin
En fantastisk barbermaskin som er både stille og behagelig å bruke.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
STPF
10/06/2018
Norge
Super barbermaskin som gir topp resultat.
Super barbermaskin som gir topp resultat. Maskina har ingen problem sjølv om skjegget har fått gro nokre dagar. Dei siste 20 åra har eg berre brukt barberhøvel, men den er lagt vekk etter at eg kjøpte denne barbermaskina.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig knivblad – test utført i Tyskland i 2015 etter 21 dagers bruk