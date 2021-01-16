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  • Våt eller tørr, skånsom barbering
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  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering
  • Våt eller tørr, skånsom barbering

Utgått

Shaver series 5000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S5050/06

4.1
| (167) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Våt eller tørr, skånsom barbering
AquaTouch-barbermaskinen beskytter huden mens du barberer deg. ComfortCut-knivbladsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig blad

Våt eller tørr, skånsom barbering

  • ComfortCut-knivsystem

  • 30 min trådløs bruk / 8 t lading

  • SmartClick-presisjonstrimmer

Hodene er avrundet slik at de beskytter huden

Hodene er avrundet slik at de beskytter huden

Få en tett barbering uten kutt og sår. ComfortCut-knivsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.

Få en komfortabel tørr eller oppfriskende våt barbering med Aquatec

Få en komfortabel tørr eller oppfriskende våt barbering med Aquatec

Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.

De avrundede kantene beveger seg jevnt over huden og gir en skånsom barbering

De avrundede kantene beveger seg jevnt over huden og gir en skånsom barbering

Få en komfortabel barbering – våt eller tørr. ComfortCut-knivbladene med skjærehoder med avrundet profil glir mykt over huden og beskytter den mot sår og kutt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

167

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

16/01/2021

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet er lett å bruke

Barbermaskin med gode funksjoner ,lett å bruke, lett å rengjøre kniver. Misliker lang tid å lade.Bra produkt og billig.

Fordeler

Bra kniver

Ulemper

Lang tid for lading

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

17/06/2018

Norge

Norge

Utmerket barbermaskin

En fantastisk barbermaskin som er både stille og behagelig å bruke.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

10/06/2018

Norge

Norge

Super barbermaskin som gir topp resultat.

Super barbermaskin som gir topp resultat. Maskina har ingen problem sjølv om skjegget har fått gro nokre dagar. Dei siste 20 åra har eg berre brukt barberhøvel, men den er lagt vekk etter at eg kjøpte denne barbermaskina.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig knivblad – test utført i Tyskland i 2015 etter 21 dagers bruk