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All-in-One Trimmer Series 7000
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MG7950/15
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Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?
Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?
Multigroom/All-in-One-TrimmerPresisjonsskjeggtrimmer
All-in-One-Trimmer/MultigroomNese- og ørehårstrimmer
Multigroom series 7000Hårtrimmer
HQ87 USB veggadapter
Kutter
Beardtrimmer series 5000Presisjonstrimmer
USB-kabel
All-in-One TrimmerJusterbar presisjonskam 1–3 mm
All-in-One-TrimmerJusterbar hårkam 3–7 mm
All-in-One TrimmerKroppskam 3 mm
All-in-One TrimmerHårkam 4 mm
All-in-One TrimmerHårkam 9 mm
All-in-One TrimmerVeske
All-in-One TrimmerJusterbar hårkam 9–13 mm
All-in-One TrimmerHårkam 12 mm
All-in-One TrimmerHårkam 16 mm
All-in-One TrimmerJusterbar hårkam 16–20 mm
ShaversRensebørste
All-in-One TrimmerSeries 7000
Den nye skjeggtrimmeren eller barbermaskinen min fra Philips starter ikke
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Huden er irritert etter bruk av Philips-hårklipperen
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet
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Service og bytte
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